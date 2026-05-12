Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet Salle polyvalente Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet

Salle polyvalente 4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de jazz avec le Gaya Quartet, un orchestre manouche composé de Gaël Rouilhac (guitare, chant), Yann Le Bleis (guitare), Nicolas Ferreira (contrebasse) et Vincent Mondy (clarinette et saxophone). Répertoire classique de jazz manouche. .

Salle polyvalente 4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 42 97

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English : Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet

L’événement Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix