Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet Salle polyvalente Coussac-Bonneval
Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet Salle polyvalente Coussac-Bonneval vendredi 17 juillet 2026.
Coussac-Bonneval
Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet
Salle polyvalente 4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de jazz avec le Gaya Quartet, un orchestre manouche composé de Gaël Rouilhac (guitare, chant), Yann Le Bleis (guitare), Nicolas Ferreira (contrebasse) et Vincent Mondy (clarinette et saxophone). Répertoire classique de jazz manouche. .
Salle polyvalente 4 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 42 97
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English : Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet
L’événement Jazz aux villages Concert avec le Gaya Quartet Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix
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