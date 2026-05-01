Jazz Concert Gien
Jazz Concert Gien dimanche 31 mai 2026.
Gien
Jazz Concert
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Jazz Concert Gien Auditorium
La Boite à Musique de Gien vous invite à assistez à un concert de Jazz le 31 mai à 16h à l’auditorium de le ville.
Participation libre. .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Jazz Concert Gien Auditorium
L’événement Jazz Concert Gien a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN
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