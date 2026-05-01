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Jazz Concert Gien

Jazz Concert Gien

Jazz Concert Gien dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 8 Rue Georges Clemenceau

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Gien

Jazz Concert

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Jazz Concert Gien Auditorium
La Boite à Musique de Gien vous invite à assistez à un concert de Jazz le 31 mai à 16h à l’auditorium de le ville.

Participation libre.   .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Jazz Concert Gien Auditorium

L’événement Jazz Concert Gien a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GIEN

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