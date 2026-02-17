Jazz in Arles Edward Perraud Trio + Laurent Dehors & Céline Bonacina Place Nina Berberova Arles

Jazz in Arles Edward Perraud Trio + Laurent Dehors & Céline Bonacina

Vendredi 29 mai 2026 de 20h30 à 23h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Jazz in Arles fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire comme un voyage de l’intime au collectif, de la tradition à l’expérimentation, des voix murmurées aux élans les plus libres.

> Soirée 3 29 mai



• Edward Perraud Trio De l’ombre à l’aube



Percussionniste, batteur, compositeur et improvisateur, Edward Perraud est une figure majeure des musiques créatives européennes. Nourri par la musique classique, contemporaine, le jazz et les traditions extra-européennes, il développe un langage singulier, profondément marqué par l’improvisation et la recherche sonore.



Avec De l’ombre à l’aube, aboutissement de son triptyque paru sur Label Bleu, il explore les notions d’espace, de temps et de lumière. Entouré de Bruno Angelini et Arnault Cuisinier, le trio déploie une musique intense et sensible, à la fois poétique, physique et métaphysique, où chaque instant devient expérience du vivant.



Sur scène

– Edward Perraud batterie

– Bruno Angelini piano

– Arnault Cuisinier contrebasse



• Laurent Dehors & Céline Bonaciana



Né de leur rencontre en 2021, le duo formé par Céline Bonacina et Laurent Dehors réunit deux fortes personnalités du jazz contemporain. Leur dialogue musical, riche en contrastes, ouvre un voyage sensible et audacieux, entre douceur extrême et élans plus sauvages.



Aux saxophones baryton et soprano, Céline Bonacina déploie un jazz mélodique, ouvert et profondément vivant. Face à elle, Laurent Dehors, poly-instrumentiste virtuose, fait dialoguer clarinettes, saxophones, cornemuse et flûte à bec dans une liberté de jeu jubilatoire. Ensemble, ils explorent une large palette d’émotions au service d’une musique inventive et résolument contemporaine.



Sur scène

– Céline Bonacina saxophone baryton & soprano

– Laurent Dehors clarinettes, saxophones, cornemuse, flûte à bec



En partenariat avec la Librairie Actes Sud & le Cinéma du Méjan. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

Jazz in Arles celebrates its 30th anniversary! An anniversary edition that takes you on a journey: from the intimate to the collective, from tradition to experimentation, from whispered voices to the freest of impulses.

