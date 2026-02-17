Jazz in Arles Robinson Khoury Quatuor Demi-Lune + Kham Meslien Place Nina Berberova Arles

Jazz in Arles Robinson Khoury Quatuor Demi-Lune + Kham Meslien

Samedi 30 mai 2026 de 20h30 à 23h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

Jazz in Arles fête ses 30 ans ! Une édition anniversaire comme un voyage de l’intime au collectif, de la tradition à l’expérimentation, des voix murmurées aux élans les plus libres.

> Soirée 4 30 mai



• Robinson Khoury Quatuor Demi-Lune



Au cœur du Quatuor Demi-Lune, la musique devient langage universel et espace de transcendance. Autour du tromboniste Robinson Khoury, l’ensemble explore un territoire sonore où les héritages de la musique arabe classique dialoguent avec Bach, Purcell, Arvo Pärt ou Steve Reich.



Portée par un minimalisme virtuose et une palette de timbres inédite, cette création mêle rigueur, subtilité et inventivité. Plus qu’un concert, une quête d’harmonie et de partage, où les traditions se rencontrent et se réinventent, entre intimité et ampleur poétique.

Sur scène au Méjan

– Robinson Khoury trombone & voix

– Eve Risser piano, flûte & voix

– Lina Belaïd violoncelle & voix

– Simon Drappier contrebasse & voix



• Kham Meslien



Après vingt ans au sein du groupe Lo’Jo, Kham Meslien explore désormais le format solo, plaçant la contrebasse au cœur d’une musique libre, instinctive et profondément immersive. Seul en scène, il façonne des paysages sonores mêlant compositions et improvisations, entre boucles, effets, percussions et textures acoustiques.



Son premier album solo, Fantômes…Futurs (2022), révèle un univers narratif et lumineux, à la croisée du jazz, des musiques du monde et de l’expérimentation. Explorateur sonore reconnu, Kham Meslien a collaboré avec de nombreux artistes internationaux et développe un jeu mélodique et introspectif, invitant à l’écoute et à la contemplation.



Sur scène au Méjan

– Kham Meslien contrebasse



En partenariat avec la Librairie Actes Sud & le Cinéma du Méjan. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

Jazz in Arles celebrates its 30th anniversary! An anniversary edition that takes you on a journey: from the intimate to the collective, from tradition to experimentation, from whispered voices to the freest of impulses.

