JAZZ Paname, April in Paris ! Salle Olympe de Gouges Paris
JAZZ Paname, April in Paris ! Salle Olympe de Gouges Paris jeudi 16 avril 2026.
L’atelier jazz de Stéphane Audard, accompagne les classes de l’école Cité Voltaire et les classes de l’école Bouvines qui ont travaillé sous la direction de Sarah Beucler et Catherine Lehongre-Dam et présentent des chansons françaises et standards de Jazz sur le thème Paris !
Intervention des classes de claquette de Rafaël Meyrier.
Ne manquez pas le rendez-vous avec l’atelier jazz de Stéphane Audard sur des chansons françaises et standards de Jazz sur le thème : Paris ! Participation de l’atelier claquettes!
Le jeudi 16 avril 2026
de 18h45 à 20h15
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T21:45:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T18:45:00+02:00_2026-04-16T20:15:00+02:00
Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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