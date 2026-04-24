Jazz Tangentes Blue Giant Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Jazz Tangentes Blue Giant

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Du 27 au 31 mai, Superforma organise Jazz Tangentes, le rendez-vous jazz du printemps manceau. Dans le cadre de ce rendez-vous jazz incontournable, le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection du film d’animation Blue Giant de Yuzuru Tachikawa, l’ascension de Dai Miyamoto, saxophoniste.

Du 27 au 31 mai, Superforma organise Jazz Tangentes, le rendez-vous jazz du printemps manceau. Pendant 5 jours, retrouvez de nombreux concerts un peu partout en ville au Scarron, aux Allumés du jazz, à la médiathèque, au Hangar créalab, …

Dans le cadre de ce rendez-vous jazz incontournable, le cinéma Les Cinéastes vous propose la projection du film d’animation Blue Giant de Yuzuru Tachikawa, l’ascension de Dai Miyamoto, saxophoniste, qui rêve de se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

From May 27 to 31, Superforma organizes Jazz Tangentes, the springtime jazz event in Mance. As part of this not-to-be-missed jazz event, Les Cinéastes cinema will be screening Yuzuru Tachikawa?s animated film Blue Giant, the rise of saxophonist Dai Miyamoto.

L’événement Jazz Tangentes Blue Giant Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72