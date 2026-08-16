Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Jazz World Pop Dafné Kritharas

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Dafné Kritharas ouvre largement les portes d’une Grèce aussi grecque qu’elle est personnelle, unique, libre. Son pays se fait lointain et familier du même geste, par sa puissance de poésie, d’utopie, d’éternité.

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Dafn%E9 Kritharas throws wide open the doors to a Greece that is as Greek as it is personal, unique, and free. Her country feels both distant and familiar at the same time, through its power of poetry, utopia, and eternity.

L’événement Jazz World Pop Dafné Kritharas Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc