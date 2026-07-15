JazzDeDemain Arlet Feuillard & The Syntest Quintet Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Inspiré par des artistes comme Kurt Rosenwinkel et Aaron Parks, le groupe nourrit également son univers d’influences venues d’ailleurs, des musiques africaines au rock, qui irriguent ses compositions et ses arrangements. Un dialogue fluide entre les instruments, où chaque musicien prend part à la construction d’un langage commun. De cette écoute naît une musique à la fois dynamique, introspective et audacieuse.

Après une première année de résidence riche en découvertes, Arlet Feuillard et le Syntest Quintet retrouvent le Baiser Salé pour prolonger cette aventure, devenue un véritable laboratoire où prennent forme, au fil des concerts, de nouvelles compositions, de nouveaux arrangements et pistes musicales.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences bimestrielles permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

En quête de « leur son », Arlet Feuillard et le Syntest Quintet développent une musique où l’écriture, l’improvisation et la recherche collective se répondent en permanence.

Le jeudi 29 octobre 2026

de 22h30 à 23h30

Le jeudi 29 octobre 2026

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 29 octobre 2026

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 11 février 2027

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 11 février 2027

de 22h30 à 23h30

Le jeudi 11 février 2027

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 29 avril 2027

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 29 avril 2027

de 22h30 à 23h30

Le jeudi 29 avril 2027

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 22 juillet 2027

de 21h00 à 22h00

Le jeudi 22 juillet 2027

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 22 juillet 2027

de 22h30 à 23h30

payant

Concerts à 21h : 12 euros

Concerts à 22h30 : 9 euros

Concerts à 19h : 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T23:30:00+01:00

fin : 2027-07-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-29T21:00:00+02:00_2026-10-29T22:00:00+02:00;2026-10-29T22:30:00+02:00_2026-10-29T23:30:00+02:00;2027-02-11T19:00:00+02:00_2027-02-11T20:00:00+02:00;2027-02-11T21:00:00+02:00_2027-02-11T22:00:00+02:00;2027-02-11T22:30:00+02:00_2027-02-11T23:30:00+02:00;2027-04-29T19:00:00+02:00_2027-04-29T20:00:00+02:00;2027-04-29T21:00:00+02:00_2027-04-29T22:00:00+02:00;2027-04-29T22:30:00+02:00_2027-04-29T23:30:00+02:00;2027-07-22T19:00:00+02:00_2027-07-22T20:00:00+02:00;2027-07-22T21:00:00+02:00_2027-07-22T22:00:00+02:00;2027-07-22T22:30:00+02:00_2027-07-22T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/



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