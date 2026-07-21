JazzDeDemain #LaPetiteHeure by… Le Ninon Valder Ensemble Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

De l’Argentine à l’Afrique, en passant par le jazz et le groove, Ninon poursuit avec le bandonéon, les flûtes et la voix une exploration sans frontières, attentive aux souffles, aux rythmes et aux mémoires qui traversent les musiques.

Aux côtés de Cédric Baud à la guitare et de Lucas Eubel Frontini à la contrebasse, deux figures de la scène jazz et des musiques du monde, elle dessine un paysage sonore où les mélodies voyagent, où les rythmes se répondent, et où l’improvisation ouvre des chemins inattendus.

Parce qu’un excellent concert peut aussi être à prix doux, simple et ouvert à toutes les curiosités musicales, La Petite Heure by.. propose une programmation de qualité, entre découvertes et artistes confirmés, pensé pour tous les publics, à un prix abordable et une heure idéale ..

Une nouvelle aventure s’ouvre, portée par de nouvelles complicités musicales.

Le jeudi 04 mars 2027

de 19h00 à 20h00

payant Tarif sur place : 23 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 13 EUR

Tarif Web : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-04T20:00:00+01:00

fin : 2027-03-04T21:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-04T19:00:00+02:00_2027-03-04T20:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



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