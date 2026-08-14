Jazzycolors présente : Flow Rea Le Son de la Terre PARIS 05

mercredi 18 novembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Flow Rea. Là où le hip-hop rencontre le jazz et la soul

Flow Rea est un trio estonien qui mêle avec finesse les grooves du hip-hop, la profondeur de la soul et la liberté du jazz. Inspiré par des artistes tels qu’Alfa Mist, Yussef Dayes et le Moses Yoofee Trio, le groupe développe une identité musicale contemporaine, à la fois raffinée et accessible, capable de toucher un public de toutes les générations.

Le trio est composé de Mathei Florea (piano, composition), pianiste estonien partagé entre Berlin et Tallinn. Diplômé du Berlin Jazz Institute en 2020, il a étudié auprès de figures majeures du jazz telles que Kurt Rosenwinkel et John Hollenbeck. Son jeu expressif et son univers de compositeur constituent le cœur du son de Flow Rea.

À ses côtés, Joosep Talumaa (guitare, basse), musicien polyvalent et pédagogue, s’est illustré au sein de nombreux projets, notamment aux côtés d’Ott Lepland et de Sofia Rubina-Hunter. Son approche musicale, à la croisée du jazz, des musiques actuelles et de la pop, apporte une grande richesse sonore au trio.

Le groupe est complété par Dmitri Nikolajevski (batterie), reconnu pour sa maîtrise technique, sa sensibilité musicale et son expérience auprès de plusieurs des plus grands artistes de la scène pop et jazz estonienne.

La musique de Flow Rea repose avant tout sur un processus de création collectif. Les compositions prennent forme grâce à l’improvisation, à l’échange et à l’écoute entre les musiciens, donnant naissance à un univers sonore organique, vivant et vibrant. Leur musique allie une grande finesse d’interprétation à des grooves profonds et une véritable force émotionnelle.

Mathei Florea (piano, composition)

Joosep Talumaa (guitare, basse)

Dmitri Nikolajevski (batterie)

Là où le hip-hop rencontre le jazz et la soul.

Le mercredi 18 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-18T20:00:00+02:00_2026-11-18T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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