Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris
Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris mercredi 1 juillet 2026.
L’équipe de Envie Le Labo vous propose de participer à un atelier pratique pour fabriquer sa lessive maison et repartir avec des tonnes de conseils pour préserver son électroménager, sa santé ainsi que celle de la planète.
Faut-il utiliser du savon de Marseille ou du savon noir ? Le vinaigre blanc, bonne ou mauvaise idée ? Est-ce vraiment économique de faire sa lessive maison ? Et comment faire durer sa machine à laver et éviter les pannes ?
Envie Le Labo répondra à toutes vos questions !
N’oubliez pas d’apporter vos contenants (ex : bouteille en verre) pour repartir avec vos réalisations.
Un atelier pratique et écologique proposé par nos voisins de Envie Le Labo.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation en ligne
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00
Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris
+33140332601
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