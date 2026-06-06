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Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Naguib Mahfouz

Adresse : 66 rue des Couronnes

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>Réservation en ligne<br></p>

L’équipe de Envie Le Labo vous propose de participer à un atelier pratique pour fabriquer sa lessive maison et repartir avec des tonnes de conseils pour préserver son électroménager, sa santé ainsi que celle de la planète.

Faut-il utiliser du savon de Marseille ou du savon noir ? Le vinaigre blanc, bonne ou mauvaise idée ? Est-ce vraiment économique de faire sa lessive maison ? Et comment faire durer sa machine à laver et éviter les pannes ?

Envie Le Labo répondra à toutes vos questions !

N’oubliez pas d’apporter vos contenants (ex : bouteille en verre) pour repartir avec vos réalisations.

Un atelier pratique et écologique proposé par nos voisins de Envie Le Labo.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Réservation en ligne

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes  75020 Paris
+33140332601


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