Je créé ma lessive maison zéro déchet Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

L’équipe de Envie Le Labo vous propose de participer à un atelier pratique pour fabriquer sa lessive maison et repartir avec des tonnes de conseils pour préserver son électroménager, sa santé ainsi que celle de la planète.

Faut-il utiliser du savon de Marseille ou du savon noir ? Le vinaigre blanc, bonne ou mauvaise idée ? Est-ce vraiment économique de faire sa lessive maison ? Et comment faire durer sa machine à laver et éviter les pannes ?

Envie Le Labo répondra à toutes vos questions !

N’oubliez pas d’apporter vos contenants (ex : bouteille en verre) pour repartir avec vos réalisations.

Un atelier pratique et écologique proposé par nos voisins de Envie Le Labo.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation en ligne

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601



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