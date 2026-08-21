Je crée mon blason, Église Saint-Nicolas, Bourcq

Informations pratiques

Je crée mon blason Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Nicolas Ardennes

10 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Viens t’initier à l’art héraldique !

Après une petite visite de l’église, Amélie Gatinois t’aidera à créer ton propre blason.

Tu choisiras les couleurs et les symboles de tes armoiries. Tu repartiras avec ta création unique au monde !

Pour enfants de 8 à 10 ans.

Église Saint-Nicolas 4 Rue Haute, 08400 Bourcq Bourcq 08400 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.sudardennes.fr/contact »}] L’église Saint-Nicolas de Bourcq est un bel exemple d’architecture religieuse rurale des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles. Remaniée au fil du temps, elle conserve une nef romane, un chœur voûté et un clocher carré caractéristique. Son mobilier ancien, ses pierres sculptées et son cadre paisible en font un témoin précieux de l’histoire locale et du patrimoine ardennais.

Viens t’initier à l’art héraldique !

© Commune de Bourcq