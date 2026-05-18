Je découvre le Cinéma au Cinéville La Grande rêvasion, à partir de 2 ans Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Je découvre le Cinéma au Cinéville La Grande rêvasion, à partir de 2 ans Beaupréau Beaupréau-en-Mauges dimanche 7 juin 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Je découvre le Cinéma au Cinéville La Grande rêvasion, à partir de 2 ans
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 3.9 – 3.9 – 3.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans !
Film projeté La Grande rêvasion
Synopsis
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.
Un diplôme est offert aux petits lors de leur toute première séance au cinéma ! .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
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English :
Special sessions for the very young, from age 2!
L’événement Je découvre le Cinéma au Cinéville La Grande rêvasion, à partir de 2 ans Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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