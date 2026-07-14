JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE MAIS AVEC ALEX VIZOREK J’AIME BIEN Carré Sévigné Cesson-Sévigné
jeudi 14 janvier 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
JE N’AIME PAS LE CLASSIQUE MAIS AVEC ALEX VIZOREK J’AIME BIEN Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 14 janvier 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Venez assistez au spectacle d’Alex Vizorek consacré à la musique classique. Rencontre exceptionnelle de la musique et de l’humour !
Fort du succès de son premier spectacle consacré à l’Art, _Alex Vizorek est une œuvre d’Art,_ c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque ! Il propose un concert-spectacle unique, avec une approche décalée et accessible de la musique classique.
Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… À la rencontre exceptionnelle de la musique et de l’humour !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-14T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-14T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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