Je plie je déplie, mon usine en origami, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix

Informations pratiques

Je plie je déplie, mon usine en origami Samedi 19 septembre, 15h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais.

Avec Marie Cordier (M. C. ARTS).

Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais. patrimoine roubaisien atelier enfants

© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage