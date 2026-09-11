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Je plie je déplie, mon usine en origami, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix

Je plie je déplie, mon usine en origami, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix
Adresse
2 rue pierre Motte
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Entrée libre

Je plie je déplie, mon usine en origami Samedi 19 septembre, 15h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais.
Avec Marie Cordier (M. C. ARTS).

Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais. patrimoine roubaisien atelier enfants

© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage

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