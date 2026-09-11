Je plie je déplie, mon usine en origami, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Je plie je déplie, mon usine en origami Samedi 19 septembre, 15h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais.
Avec Marie Cordier (M. C. ARTS).
Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Haute cheminée de briques, vaste portail, toiture en sheds : la silhouette d’une usine est bien reconnaissable. Venez la recréer en utilisant l’art du pliage japonais. patrimoine roubaisien atelier enfants
© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage
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