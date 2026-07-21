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Je suis mon corps d’Agnieszka Juszczak Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 15 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Je suis mon corps d’Agnieszka Juszczak Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy L'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><i>Tarif : de 3€ à 5€</i></p>

La réalisatrice Agnieszka Juszczak part sur les traces de l’artiste polonaise majeure Alina Szapocznikow afin de comprendre comment son vécu – marqué par la guerre, l’exil et la maladie – a façonné son œuvre. Arrivée à Paris en novembre 1947, elle élabore sa sculpture dans sa rencontre avec l’esprit artistique de la capitale, où elle fera la connaissance de César, puis par ses nombreux allers‑retours entre la Pologne et la France jusqu’en 1963.

Progressivement émerge en filigrane dans son œuvre son expérience des ghettos et des camps : Pabianice, Łódź et Bergen-Belsen où elle demeura environ dix mois. En exhumant des fragments de son passé, le film de Juszczak tisse un dialogue fantasmé lors de cette enquête intime entre deux époques, deux pays, deux femmes polonaises ayant émigré en France.

En présence de la réalisatrice.

En conversation avec KarolinaSzymaniak, maîtresse de conférences en études centre‑européennes à Sorbonne Université.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 70 min, Normal, Les films du tilleul, 2026.
Le dimanche 15 novembre 2026
de 17h00 à 19h00
payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-15T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-15T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-15T17:00:00+02:00_2026-11-15T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier  75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/


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