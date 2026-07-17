Je suis par ciel, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Je suis par ciel Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Immersion créative de l’artiste Valeria Pasina

Assistez à la lecture-installation de Valeria Pasina autour de son livre objet et d’autres créations personnelles. Valeria Pasina, Anne-Sophie Masurel (autrice des textes) et Ana Tot (éditions Le Grand os) évoqueront ainsi les dessous de la création, liront leurs textes et répondront aux questions du public. Le livre Je suis par ciel sera présenté en regard d’autres créations de l’artiste – œuvres d’art en exemplaires uniques – telles que des sculptures composées de peintures, tissus, collages ou photographies et d’objets, à la manière de décors ou de mises en scène d’un théâtre visuel et poétique.

Une immersion totale dans l’univers d’un livre d’artiste singulier et dans son intrigant processus de création !

Durée : 1h - Tout public

Sur inscription : mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Samedi 19 septembre à 14h30 – Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Immersion créative – Quinzaine littéraire