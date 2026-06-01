Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEA : atelier archéo-anthropo, Le Chronographe, Rezé

JEA : atelier archéo-anthropo, Le Chronographe, Rezé

JEA : atelier archéo-anthropo, Le Chronographe, Rezé samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 Rue Saint Lupien, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

JEA : atelier archéo-anthropo Samedi 13 juin, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus.

@LeChronographe

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)