JEA : Atelier d’éducation aux médias (EMI) avec Maud Lorgeray, journaliste Chronographe (Le) Rezé
JEA : Atelier d’éducation aux médias (EMI) avec Maud Lorgeray, journaliste Chronographe (Le) Rezé dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Tout au long de l’après-midi, plusieurs ateliers auront lieu en simultané. L’objectif est d’utiliser l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle comme terrain de jeu pour débusquer les bonnes informations, croiser les sources et réaliser les interviews comme un vrai journaliste.Une mini-enquête autour des clichés de la maternité, à déconstruire est aussi proposée et animée par la journaliste Maud Lorgeray. Du matériel est mis à disposition des participants pour capter les témoignages, ressentis et impressions enregistrés dans l’exposition.Enfin, en fin de journée, un mini-plateau radio est enregistré autour d’interviews d’archéologues, de visiteurs et des médiateurs du Chronographe.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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