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JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Chronographe (Le) Rezé

JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Chronographe (Le) Rezé

JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Chronographe (Le) Rezé dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion des JEA et dans le cadre de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une archeo-anthropologue, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr


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