JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Chronographe (Le) Rezé
JEA : Visite à deux voix de Maternités avec Camille Bouffiès, archeo-anthropologue Chronographe (Le) Rezé dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
À l’occasion des JEA et dans le cadre de son exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle, le Chronographe propose une visite à deux voix. Suivez un médiateur du Chronographe et une archeo-anthropologue, ils vous présenteront l’exposition chacun avec leur vision et leur expertise.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr
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