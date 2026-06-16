Jean-Baptiste Fonlupt Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Jean-Baptiste Fonlupt

Dimanche 14 mars 2027 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 11:00:00

fin : 2027-03-14 12:00:00

Date(s) :

2027-03-14

Peu de compositeurs ont ce sens du secret et de l’intime à un degré aussi élevé.

Jean-Baptiste Fonlupt, piano



Jean-Baptiste Fonlupt menait une carrière discrète, à l’abri des médias. À la mort de Nicholas Angelich, on s’est souvenu qu’il était l’un de ses plus anciens amis. On a réécouté son jeu d’orgue, puissant et chaleureux, un jeu ample et majestueux, un jeu de cathédrale. On s’est attaché à lui comme un frère du disparu bien-aimé.

Pour son récital du dimanche matin, Jean-Baptiste Fonlupt a justement choisi Robert Schumann. Celui que Yves Nat nommait un frère de l’âme .

Celui qui par sa fantaisie, sa tendresse, sa culture et son imagination débordante nous rend plus légers, plus tendres, plus cultivés et plus imaginatifs.

Peu de compositeurs ont ce sens du secret et de l’intime à un degré aussi élevé.



PROGRAMME



SCHUMANN

Arabesque op. 18

Fantasiestücke op. 12

Fantaisie op. 17 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Few composers possess such a keen sense of mystery and intimacy.

L’événement Jean-Baptiste Fonlupt Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille