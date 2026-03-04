Jean-Baptiste Guégan : Johnny, le show d’une vie, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Jean-Baptiste Guégan : Johnny, le show d’une vie Dimanche 8 mars, 18h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

49 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée « Johnny, vous & moi » (électrique & unplugged’n’roll), de plus de 130 dates, le phénomène Jean-Baptiste Guégan revient avec un tout nouveau spectacle événement : « Johnny, le show d’une vie », un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean-Baptiste Guégan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean-Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean-Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/JEAN-BAPTISTE%20GUEGAN-20977 »}]

Concert