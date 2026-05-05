Jean-Baptiste Guégan Le Forum Le Mans

Le Mans

Jean-Baptiste Guégan

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 46 – 46 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE

Après avoir fait vibrer toute la France, Belgique et Suisse, avec une double tournée

Johnny, vous & moi (électrique & unplugged n’roll), de plus de 130 dates ; le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.

Accompagné de ses nombreux musiciens, Jean Baptiste nous plonge dans une rétrospective musicale unique, mêlant les plus grands succès de l’ensemble de la carrière de l’immense Johnny à sa propre discographie.Un show inédit, au concept original, où se mêlent souvenirs, anecdotes et témoignages de Jean Baptiste et de nombreux amoureux de Johnny, pour lui rendre un nouvel hommage.

Venez vibrer au son de sa voix troublante et puissante, et laissez-vous emporter par la nostalgie de Johnny.

Plus qu’un concert, une invitation à revivre une histoire hors du commun.

Retrouvez Jean Baptiste Guegan en tournée dans toute la France dès l’automne 2025, avant une série de concerts exceptionnels dans les Zéniths en 2026.

RDV au Forum le 19 mars 2027, à 20h. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

JOHNNY, THE SHOW OF A LIFETIME

L’événement Jean-Baptiste Guégan Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Le Mans