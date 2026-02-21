Jean Carne New Morning Paris

Jean, auparavant Carn sans e, fait partie du club fermé des voix aux cinq octaves, dotée d’une signature vocale et d’un timbre délicat et profond reconnaissables entre mille. Après des débuts aux côtés de son mari pianiste Doug Carn, avec lequel elle s’illustre sur une série d’albums marquants pour le label culte Black Jazz Records, elle entame sa carrière solo et un virage disco funk en signant pour Kenneth Gamble et Leon Huff sur P.I.R dès 1976. 50 ans plus tard et forte d’innombrables comme d’illustres collaborations avec certains des artistes, producteurs et compositeurs les plus influents de l’histoire de la musique soul et jazz (Dizzy Gillespie, Norman Connors, Dexter Wansel, The Temptations, George Duke, Rick James, Phyllis Hyman, Earth Wind & Fire), Jean Carne célèbre The Sound Of Philadelphia !

Jean Carn, née Sarah Jean Perkins, à Columbus en Géorgie en 1947, est une des voix féminines les plus charismatique et professionnelle du label de Philadelphia qu’elle a rejoint en 1976. Bien avant de connaître le succès, Jean Carn reçoit une éducation musicale poussée. Elle fut d’abord enfant dans les choeurs gospel de son église, puis elle a appris le piano, la clarinette et le basson.

Elle a reçu une éducation universitaire musicale et théâtrale grâce à une bourse d’étude. A New York, elle rencontre le pianiste de jazz Doug Carn avec qui elle convole en noce et s’intègre sous son groupe musical de jazz fusion.

Jean et Doug Carn s’établissent à Los Angeles et y réalisent 3 albums sur le mythique label, Black Jazz Records. Remarquée par la formation Earth, Wind & Fire, elle collabore avec eux pour leurs deux premiers albums en 1971. Elle prête aussi sa voix aux albums de Norman Connors et Michael Henderson. En 1976, elle signe donc pour K. Gamble/L. Huff pour son premier album solo « Jean Carn » sorti en 1977 où se mêle le meilleur de la soul et du jazz grâce aux contributions de MFSB et du groupe instant funk. De nombreux titres de l’album reçurent une antenne considérable sur les radios. En 1978, l’album « Happy to be with you » sort dans le prolongement artistique et musical du premier avec un hit « Don’t let it go to your head ». L’album suivant « When I found you love », marque un tournant musical ; une montée en gamme vers plus de disco funk maîtrisé sous l’expertise de Dexter Wansel. L’album suivant « sweet and wonderful » sort en 1981 sous le label TSOP ; une filiale de PIR. Il montre une prise d’indépendance de Jean Carn vis-à-vis du label dans le choix des arrangeurs/producteurs/ musiciens non en contrat direct avec PIR. Le calcul était bon, « sweet and wonderful » arrangé par le fameux McKinley Jackson et produit par Norman Connors marque un rafraîchissement et renouvellement des idées musicales tout en conservant l’esprit et un lien avec le label. Déçue par les ventes de ses albums en dépit du succès critique, Jean Carn quitte PIR pour La Motown en 1982. L’album « Trust me » nettement en retrait ne lui apporte pas non plus le succès espéré. Jean Carn continue sa carrière au grès des labels, avec quelques hits relatifs, mais le fil conducteur est distendu. L’image artistique est brouillée par un décalage entre le registre musical affiché orienté plus soul et jazz et le rendu de ses albums (trop électro ?) qui suivent ; bien en deçà des standards défendus. Qu’importe, Jean Carne reste une figure incontournable et majeure de la grande soul music et du jazz dont l’influence traverse les générations.

Pour la première fois en France, Jean Carne, l’une des chanteuses iconiques du mythique label Philadelphia International Records, interprétera son répertoire de Philly Soul !

Le mercredi 22 avril 2026

de 21h30 à 23h30

payant Tarif Normal : 33 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



