Jean-Charles Acquaviva Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Pianiste et compositeur, je viens de sortir mon nouvel album « Dopamine » chez Jazz Family.

Entouré de Bertrand Beruard à la contrebasse, et Elie Martin-Charrière à la batterie, nous proposons un style de jazz à la fois mélodique, vibrant et joyeusement contemplatif.

Jean-Charles Acquaviva : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Élie Martin-Charrière : batterie

Jean-Charles Acquaviva et ses complices, Elie Martin-Charrière et Gabriel Midon, créent une aventure jazz captivante avec leur album « Dopamine », mêlant lyrisme et rythme.

Le mercredi 11 novembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-11T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-12T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-11T20:30:00+02:00_2026-11-11T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6439



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