Jean-Charles Acquaviva Trio Le Melville Paris
mercredi 11 novembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Pianiste et compositeur, je viens de sortir mon nouvel album « Dopamine » chez Jazz Family.
Entouré de Bertrand Beruard à la contrebasse, et Elie Martin-Charrière à la batterie, nous proposons un style de jazz à la fois mélodique, vibrant et joyeusement contemplatif.
Jean-Charles Acquaviva : piano
Gabriel Midon : contrebasse
Élie Martin-Charrière : batterie
Jean-Charles Acquaviva et ses complices, Elie Martin-Charrière et Gabriel Midon, créent une aventure jazz captivante avec leur album « Dopamine », mêlant lyrisme et rythme.
Le mercredi 11 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-11T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-12T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-11T20:30:00+02:00_2026-11-11T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6439
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026
- Vernissage Art_me – installation artistique en soutien au peuple ukrainien, Maison de l’Europe de Paris, Paris 16 juillet 2026