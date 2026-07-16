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Jean-Charles Acquaviva Trio Le Melville Paris

mercredi 11 novembre 2026 · Le Melville · Paris

Jean-Charles Acquaviva Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Pianiste et compositeur, je viens de sortir mon nouvel album « Dopamine » chez Jazz Family.

Entouré de Bertrand Beruard à la contrebasse, et Elie Martin-Charrière à la batterie, nous proposons un style de jazz à la fois mélodique, vibrant et joyeusement contemplatif.

Jean-Charles Acquaviva : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Élie Martin-Charrière : batterie

Jean-Charles Acquaviva et ses complices, Elie Martin-Charrière et Gabriel Midon, créent une aventure jazz captivante avec leur album « Dopamine », mêlant lyrisme et rythme.
Le mercredi 11 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-11T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-12T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-11T20:30:00+02:00_2026-11-11T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6439


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