Jean Cras – Douceur du soir – Thaïs Raï-Westphal et le Quatuor Wassily Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris
Jean Cras – Douceur du soir – Thaïs Raï-Westphal et le Quatuor Wassily Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris lundi 15 juin 2026.
Dans le cadre de son partenariat avec ProQuartet, la BLGF clôturera sa saison 2025-2026 avec un concert riche en émotions.
À l’occasion des « Découvertes » de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, le jeune Quatuor Wassily, artistes issus de ProQuartet, vous invite à un concert exceptionnel, en compagnie de la soprano Thaïs Raï-Westphal (Fondation Royaumont). Ensemble, ils vous feront redécouvrir l’univers poétique et méconnu de Jean Cras, que Henri Duparc appelait avec tendresse « le fils de mon âme ». Ses mélodies pour voix et quatuor à cordes, rarement jouées, sont une véritable invitation à la rêverie et offrent l’occasion idéale de vivre un moment musical agréable et convivial.
Chaque concert est suivi d’un moment d’échange avec les artistes, autour d’une coupe de champagne offerte par notre partenaire Ernest Remy.
Artistes :
Thaïs Raï-Westphal, soprano
Vincent Forestier, violon
Marine Faup-Pelot, violon
Clément Hoareau, alto
Auguste Rahon, violoncelle
Programme :
– Jean Cras, Quatuor à cordes n°1 « À ma Bretagne », I. Lent – Allegro
– Jean Cras, 4 Mélodies
I. Douceur du soir (Georges Rodenbach)
II. Mains lasses (Georges Rodenbach)
III. L’espoir luit (Paul Verlaine)
IV. Image (Édouard Schneider)
– Gabriel Fauré, Quatuor à cordes en mi mineur op.121
I. Allegro Moderato
II. Andante
III. Allegro
Le jeune Quatuor Wassily, artistes issus de ProQuartet, vous invite à un concert exceptionnel, en compagnie de la soprano Thaïs Raï-Westphal (Fondation Royaumont). Ensemble, ils vous feront redécouvrir l’univers poétique et méconnu de Jean Cras. Ses mélodies pour voix et quatuor à cordes, rarement jouées, sont une véritable invitation à la rêverie et offrent l’occasion idéale de vivre un moment musical agréable et convivial.
Le lundi 15 juin 2026
de 19h00 à 20h00
payant
Tarif étudiant 8€
Pass culture du 8ème 20€
Tarif plein 30€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T20:00:00+02:00
Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis rue de Vezelay 75008 Paris
https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/jean-cras-douceur-du-soir-thais-rai-westphal-le-quatuor-wassily/?date=15/06/2026T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Espoir 18 : J Lavoir Moderne Parisien Paris 10 mai 2026
- Bastien Ribot trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 10 mai 2026
- Salomon Buch, un jeune bundiste sous l’Occupation Mémorial de la Shoah Paris 10 mai 2026
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026