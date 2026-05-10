Jean Cras – Douceur du soir – Thaïs Raï-Westphal et le Quatuor Wassily Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris

Dans le cadre de son partenariat avec ProQuartet, la BLGF clôturera sa saison 2025-2026 avec un concert riche en émotions.

À l’occasion des « Découvertes » de la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, le jeune Quatuor Wassily, artistes issus de ProQuartet, vous invite à un concert exceptionnel, en compagnie de la soprano Thaïs Raï-Westphal (Fondation Royaumont). Ensemble, ils vous feront redécouvrir l’univers poétique et méconnu de Jean Cras, que Henri Duparc appelait avec tendresse « le fils de mon âme ». Ses mélodies pour voix et quatuor à cordes, rarement jouées, sont une véritable invitation à la rêverie et offrent l’occasion idéale de vivre un moment musical agréable et convivial.

Chaque concert est suivi d’un moment d’échange avec les artistes, autour d’une coupe de champagne offerte par notre partenaire Ernest Remy.

Artistes :

Thaïs Raï-Westphal, soprano

Vincent Forestier, violon

Marine Faup-Pelot, violon

Clément Hoareau, alto

Auguste Rahon, violoncelle

Programme :

– Jean Cras, Quatuor à cordes n°1 « À ma Bretagne », I. Lent – Allegro

– Jean Cras, 4 Mélodies

I. Douceur du soir (Georges Rodenbach)

II. Mains lasses (Georges Rodenbach)

III. L’espoir luit (Paul Verlaine)

IV. Image (Édouard Schneider)

– Gabriel Fauré, Quatuor à cordes en mi mineur op.121

I. Allegro Moderato

II. Andante

III. Allegro

Le jeune Quatuor Wassily, artistes issus de ProQuartet, vous invite à un concert exceptionnel, en compagnie de la soprano Thaïs Raï-Westphal (Fondation Royaumont). Ensemble, ils vous feront redécouvrir l’univers poétique et méconnu de Jean Cras. Ses mélodies pour voix et quatuor à cordes, rarement jouées, sont une véritable invitation à la rêverie et offrent l’occasion idéale de vivre un moment musical agréable et convivial.

Le lundi 15 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif étudiant 8€

Pass culture du 8ème 20€

Tarif plein 30€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T20:00:00+02:00

Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret 11bis rue de Vezelay 75008 Paris

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/jean-cras-douceur-du-soir-thais-rai-westphal-le-quatuor-wassily/?date=15/06/2026T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr



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