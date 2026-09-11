JEAN DE LA FONTAINE, ENTRE SOUVENIR ET REDÉCOUVERTE, Centre Cormier, Marseille

Informations pratiques

JEAN DE LA FONTAINE, ENTRE SOUVENIR ET REDÉCOUVERTE Samedi 19 septembre, 17h00 Centre Cormier Bouches-du-Rhône

Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

EXCLUSIVITÉ CENTRE CORMIER

JEAN DE LA FONTAINE, ENTRE SOUVENIR ET REDÉCOUVERTE

CONCERT

Marc Filograsso, ténor

Danielle Sainte Croix, piano

Samedi 19 septembre 2026 à 17h00.

Marc Filograsso et Danielle Sainte-Croix vous invitent à redécouvrir les fables de Jean de La Fontaine à travers les créations de Jacques Offenbach et Charles Lecoq, deux compositeurs qui ont mis en musique l’œuvre de ce célèbre écrivain français.

Ces courtes pièces d’opéra et d’opérette, dont ils étaient spécialistes, sont rarement interprétées. Un répertoire léger, plein d’esprit et de charme, qui promet de vous divertir et mérite vraiment d’être (re)découvert !

TARIFS: 15 € /12 € (chômeurs et étudiants)

Centre Cormier 35 rue Edmond Rostand 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur + 33 (0) 4 96 100 717 http://www.centre-cormier.com Le Centre Cormier est un centre culturel fondé en 2010. Situé à la croisée des chemins culturels, linguistiques et intellectuels, il comprend de nombreuses activités: des cours dans différentes disciplines (Droit, Histoire, Art, Philosophie, Géopolitique et bien d’autres encore) mais aussi des conférences, des expositions, deux cinéclubs, des ateliers d’oenologie, de tisane et de gastronomie. Tourné vers la Méditerranée et le Proche Orient, selon la tradition marseillaise, le Centre Cormier propose aussi des rencontres, des colloques et des cours en relations avec la Méditerranée et le Proche Orient. Situé en centre ville à 5 mn de la place Castellane, des métros 1 et 2, du tramways 3 et des bus 18,19, 21, 41, 47, 54

EXCLUSIVITÉ CENTRE CORMIER

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