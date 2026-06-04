Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Grande figure du piano français, Jean-François Heisser a conçu un programme très original autour de la nature.
De Schumann à Chabrier, Messiaen ou Takemitsu, le disciple de Vlado Perlemuter referme le 47e Festival par une merveilleuse promenade poétique, véritable hymne à la forêt et à ses hôtes ailés.

Au programme
SCHUMANN FScènes de la Forêt, op. 82
RAVEL Oiseaux tristes (extrait en Miroirs)
LISZT Murmures de la forêt
MESSIAEN Petites esquisses d’oiseaux 1985
CHABRIER Sous-bois (extrait des Pièces Pittoresques)
ROUSSEL Promenade sentimentale en forêt
TAKEMITSU Rain tree sketch I et II
SIBELIUS Les arbres, op. 75 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A leading figure on the French piano scene, Jean-François Heisser has devised a highly original program based on the theme of nature.

L’événement JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)