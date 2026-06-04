JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Grande figure du piano français, Jean-François Heisser a conçu un programme très original autour de la nature.

De Schumann à Chabrier, Messiaen ou Takemitsu, le disciple de Vlado Perlemuter referme le 47e Festival par une merveilleuse promenade poétique, véritable hymne à la forêt et à ses hôtes ailés.

Au programme

SCHUMANN FScènes de la Forêt, op. 82

RAVEL Oiseaux tristes (extrait en Miroirs)

LISZT Murmures de la forêt

MESSIAEN Petites esquisses d’oiseaux 1985

CHABRIER Sous-bois (extrait des Pièces Pittoresques)

ROUSSEL Promenade sentimentale en forêt

TAKEMITSU Rain tree sketch I et II

SIBELIUS Les arbres, op. 75 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A leading figure on the French piano scene, Jean-François Heisser has devised a highly original program based on the theme of nature.

L’événement JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE