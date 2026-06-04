JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mercredi 30 septembre 2026.
Toulouse
JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Grande figure du piano français, Jean-François Heisser a conçu un programme très original autour de la nature.
De Schumann à Chabrier, Messiaen ou Takemitsu, le disciple de Vlado Perlemuter referme le 47e Festival par une merveilleuse promenade poétique, véritable hymne à la forêt et à ses hôtes ailés.
Au programme
SCHUMANN FScènes de la Forêt, op. 82
RAVEL Oiseaux tristes (extrait en Miroirs)
LISZT Murmures de la forêt
MESSIAEN Petites esquisses d’oiseaux 1985
CHABRIER Sous-bois (extrait des Pièces Pittoresques)
ROUSSEL Promenade sentimentale en forêt
TAKEMITSU Rain tree sketch I et II
SIBELIUS Les arbres, op. 75 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A leading figure on the French piano scene, Jean-François Heisser has devised a highly original program based on the theme of nature.
L’événement JEAN-FRANÇOIS HEISSER (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Conférence – « LE CARTULAIRE DES TRENCAVEL », Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse 4 juin 2026
- LEYELI, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse 4 juin 2026
- « SURPRISE PARTI » DE FAUSTINE NOGUÈS, Théâtre Jules Julien, Toulouse 4 juin 2026
- HOMMAGE AU CASTRAT VELLUTI F. FAGIOLI THEATRE DU CAPITOLE Toulouse 4 juin 2026
- Nowhere / Rencontre avec Romain Burrel, Le Cratère, Toulouse 4 juin 2026