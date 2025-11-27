Jean-Henri Fabre, Homère des insectes – exposition Bibliothèque André Malraux Paris

Entomologiste, botaniste, aquarelliste et conteur,

musicien et poète, Jean-Henri Fabre aime à se dire naturaliste. Si on le croit autodidacte malgré

ses licences de mathématiques, de sciences physiques et sa thèse de zoologie c’est que son parcours et

sa vie sont étonnamment atypiques.

« Homère des insectes » pour Victor Hugo,

« observateur inimitable » selon Charles Darwin, « grand savant

qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s’exprime en poète »

selon Jean Rostand, il est surtout, bien avant tous, un véritable éthologue. Car

Jean-Henri Fabre est un homme patient.

A partir de superbes photographies du Museum national d’histoire naturelle, et suivant le conseil scientifique d’Yves Cambefort, cette exposition le donne à voir dans le site de l’Harmas, ce champ de pierres qu’il a transformé en jardin extraordinaire . Laboratoire ouvert au ciel du midi, où plus heureux des hommes il a embarqué près de quarante ans durant femmes et enfants, il en a eu deux et dix, dans cette passionnante aventure d’observation du vivant qui résonne si puissamment aujourd’hui encore.

Visite commentée mercredi 11 février à 16h par Yves Cambefort, entomologiste du MNHN.

une exposition à partir de photographies du Museum national d’histoire naturelle qui éclaire la vie de ce personnage hors du commun, apprécié aujourd’hui jusqu’au Japon

Du mercredi 21 janvier 2026 au samedi 09 mai 2026 :

gratuit

Entrée libre. Tout public .

4e étage.

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr