Jean-Louis Murat – Photorama, Médiathèque Guy de Maupassant, Saint-Quentin

Informations pratiques

Jean-Louis Murat – Photorama Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Guy de Maupassant Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un trésor d’images argentiques exclusives et inédites

Frank Loriou fut longtemps le seul photographe autorisé par le farouche et secret Jean-Louis Murat, avec qui il entretiendra un lien privilégié pendant une vingtaine d’années.

L’artiste le convoqua régulièrement sur ses terres auvergnates pour se livrer à son objectif, le photographe attendant parfois trois jours les minutes que l’artiste voudra bien lui consacrer,

général d’Empire au milieu des vaches, en chemise mais sans pantalon, ou cueillant des groseilles. Ils réalisèrent ensemble 9 pochettes d’albums et plusieurs sessions photos, exclusivement argentiques.

Frank Loriou dévoile aujourd’hui ce trésor d’images sous la forme d’un livre hommage comprenant 150 photographies couleurs, pour la plupart inédites,¬¬¬¬et le récit détaillé de leur collaboration artistique¬¬, mais aussi d’une exposition sensible et intense, extraite de ce même livre.

Cette exposition est proposée en partenariat avec la Manufacture de Saint-Quentin. Elle sera visible du samedi 19 septembre au jeudi 1er octobre à la Médiathèque, puis du mardi 6 au samedi 10 octobre à la Manufacture.

Une visite commentée de l’exposition sera proposée par l’artiste Frank Loriou à la Médiathèque le samedi 26 septembre à 15h, et sera suivie d’une conférence- échange avec Cédric Barré autour de Jean-Louis Murat à 16h.

Médiathèque Guy de Maupassant 9 Rue des Canonniers, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France 0323646150 https://mediatheque.saint-quentin.fr Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle

Un trésor d’images argentiques exclusives et inédites

©Ville de Saint-Quentin