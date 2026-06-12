Jean-Marie Leforestier Face aux algorithmes et aux milliardaires, quelles alternatives médiatiques ? Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement lundi 15 juin 2026.

Marseille 1er Arrondissement

Jean-Marie Leforestier Face aux algorithmes et aux milliardaires, quelles alternatives médiatiques ?

Lundi 15 juin 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:00:00

fin : 2026-06-15 21:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Face au pouvoir croissant des algorithmes et à la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, des alternatives existent. Les médias financés par leurs lecteurs, les coopératives de presse et les médias associatifs proposent d’autre

Face au pouvoir croissant des algorithmes et à la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, des alternatives existent. Les médias financés par leurs lecteurs, les coopératives de presse et les médias associatifs proposent d’autres modèles fondés sur l’indépendance éditoriale et le pluralisme des idées. Refuser de s’informer uniquement à travers les plateformes numériques, c’est reprendre la maîtrise de son accès à l’information. Dans un contexte de désinformation et de concentration des pouvoirs médiatiques, diversifier ses sources constitue un véritable acte citoyen. Le pluralisme de l’information demeure l’une des conditions essentielles de l’esprit critique et de la vitalité démocratique.



Jean-Marie Leforestier,

directeur de La Presse libre, co-fondateur de Marsactu .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Faced with the growing power of algorithms and the concentration of media in the hands of a few billionaires, alternatives exist. Reader-funded media, press cooperatives and community media offer other alternatives

L’événement Jean-Marie Leforestier Face aux algorithmes et aux milliardaires, quelles alternatives médiatiques ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille