Mende

JEAN MOULIN, UNE VIE D’ENGAGEMENT

Rue des écoles Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-05

Exposition proposée par la Ville de Mende et l’ONAC dans le cadre de la commémoration du 83e anniversaire du Conseil National de la Résistance, créé le 27 mai 1943.

Cette exposition éclaire la vie personnelle, professionnelle, artistique et clandestine de Jean Moulin, homme de confiance du général de Gaulle, unificateur de la Résistance en France, torturé et abattu par les Allemands en 1943.

Elle plonge le public au cœur du parcours, de l’ oeuvre et de la vie d’un homme aux talents et facettes multiples, devenu le symbole du citoyen exemplaire, conscient de ses droits mais surtout de ses devoirs.

Entrée libre.

Renseignement Archives municipales de Mende 04 66 49 85 45 .

Rue des écoles Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEAN MOULIN, UNE VIE D’ENGAGEMENT Mende a été mis à jour le 2026-04-27 par Conseil Départemental