Mende

RONDE HISTORIQUE DE MENDE 11ÈME ÉDITION

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La Ronde Historique est une balade touristique, d’environ 200 km, réservée aux voitures de collection de plus de 25 ans ou présentant un caractère d’exception.

Cette manifestation, sans classement ni chronométrage, est ouverte à tous les passionnés propriétaires de véhicules d’époque qui veulent profiter des belles routes lozériennes en toute convivialité.

Départ de 8h à 11h sur le parking de Ramilles devant l’Hyper U et arrivée de 14h30 à 17h sur le parking du Foirail.

Organisée par Mende Auto Passion 06 78 34 08 71 / https://www.mendeautopassion.net

Bulletin d’inscription à télécharger sur https://www.mendeautopassion.net .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 34 08 71

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English :

L’événement RONDE HISTORIQUE DE MENDE 11ÈME ÉDITION Mende a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Mende