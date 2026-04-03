Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEAN NADRIGNY, PIANO VILLA DOUCE Reims

JEAN NADRIGNY, PIANO VILLA DOUCE Reims

JEAN NADRIGNY, PIANO VILLA DOUCE Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : VILLA DOUCE

Adresse : 9, boulevard de la paix

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-05

Fin : 2026-07-05

Heure de début : 11:00

JEAN NADRIGNY, PIANO Début : 2026-07-05 à 11:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VILLA DOUCE 9, boulevard de la paix 51100 Reims 51

À voir aussi à Reims (51)