Jean-Philippe Collard Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Jean-Philippe Collard

Dimanche 29 novembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 11:00:00

fin : 2026-11-29 12:00:00

Date(s) :

2026-11-29

L’élégance naturelle de JP Collard et le charme de son phrasé pourraient nous faire oublier que, s’il est un ambassadeur distingué de la musique française ce chef-d’œuvre en péril –, il a souvent joué Rachmaninov, Granados ou Bach dans le monde

Jean-Philippe Collard, piano



L’élégance naturelle de Jean-Philippe Collard et le charme de son phrasé pourraient nous faire oublier que, s’il est un ambassadeur distingué de la musique française ce chef-d’œuvre en péril –, il a souvent joué Rachmaninov, Granados ou Bach dans les grandes capitales.



Son dernier disque consacré aux transcriptions de la musique de Bach a recueilli les éloges de la critique internationale. Les Moments musicaux de Rachmaninov nous rappellent que le pianiste français a enregistré les quatre concertos avec Michel Plasson et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Quant à Ravel, c’est un hommage à son maître Pierre Sancan.



PROGRAMME



BACH-BUSONI

Prélude et fugue BWV 532



RAVEL

Sonatine

Oiseaux tristes

Alborada del gracioso



RACHMANINOV

Six Moments musicaux .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JP Collard’s natural elegance and the charm of his phrasing might lead us to forget that, while he is a distinguished ambassador for French music—this endangered masterpiece— he has often performed Rachmaninoff, Granados, or Bach around the world

L’événement Jean-Philippe Collard Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille