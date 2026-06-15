Jean-Philippe Collard Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
dimanche 29 novembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Jean-Philippe Collard
Dimanche 29 novembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 11:00:00
fin : 2026-11-29 12:00:00
Date(s) :
2026-11-29
L’élégance naturelle de JP Collard et le charme de son phrasé pourraient nous faire oublier que, s’il est un ambassadeur distingué de la musique française ce chef-d’œuvre en péril –, il a souvent joué Rachmaninov, Granados ou Bach dans le monde
Jean-Philippe Collard, piano
L’élégance naturelle de Jean-Philippe Collard et le charme de son phrasé pourraient nous faire oublier que, s’il est un ambassadeur distingué de la musique française ce chef-d’œuvre en péril –, il a souvent joué Rachmaninov, Granados ou Bach dans les grandes capitales.
Son dernier disque consacré aux transcriptions de la musique de Bach a recueilli les éloges de la critique internationale. Les Moments musicaux de Rachmaninov nous rappellent que le pianiste français a enregistré les quatre concertos avec Michel Plasson et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Quant à Ravel, c’est un hommage à son maître Pierre Sancan.
PROGRAMME
BACH-BUSONI
Prélude et fugue BWV 532
RAVEL
Sonatine
Oiseaux tristes
Alborada del gracioso
RACHMANINOV
Six Moments musicaux .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
JP Collard’s natural elegance and the charm of his phrasing might lead us to forget that, while he is a distinguished ambassador for French music—this endangered masterpiece— he has often performed Rachmaninoff, Granados, or Bach around the world
L’événement Jean-Philippe Collard Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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