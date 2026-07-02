JEAN-ROMUALD, UN GARÇON DE SON ÂGE, MICKAËL PHELIPPEAU, CCN de Rennes et de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

JEAN-ROMUALD, UN GARÇON DE SON ÂGE, MICKAËL PHELIPPEAU 25 – 27 novembre CCN de Rennes et de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T19:00:00+01:00 – 2026-11-25T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T20:00:00+01:00

Dans la lignée des bi-portraits de Mickaël Phelippeau, ce nouveau projet chorégraphique prend sa source à l’occasion d’une rencontre avec Jean-Romuald, un jeune homme à la singularité désarmante, lors d’un atelier mixte autour de la question du handicap.

Cultivant l’art du portrait et du dévoilement de soi, le chorégraphe lui offre la possibilité de déployer autrement son corps, sa grâce et sa personne, avec ses failles et ses forces.

CCN de Rennes et de Bretagne 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4232 »}]

Ce projet chorégraphique de Mickaël Phelippeau est né à l’occasion d’une rencontre avec Jean-Romuald, un jeune homme à la singularité désarmante, lors d’un atelier autour de la question du handicap. danse

Mickaël Phelippeau