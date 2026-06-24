Roubaix

Jeanfi Janssens

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:30:00

Date(s) :

2027-03-19

Pour marquer ce cap décisif, l’humoriste partage des anecdotes inédites de son passage truculent à l’internat chez les bonnes sœurs à ses premiers déboires médicaux. Il aborde surtout le choc des cultures hilarant entre ses origines (et sa mère !) et le monde feutré du show-business dans lequel il évolue désormais.

Entre situations cocasses et décalage permanent, Tombé du Ciel est un spectacle généreux, touchant et irrésistiblement drôle. Préparez-vous à de sévères zones de turbulences Jeanfi va encore frapper !

Pour marquer ce cap décisif, l’humoriste partage des anecdotes inédites de son passage truculent à l’internat chez les bonnes sœurs à ses premiers déboires médicaux. Il aborde surtout le choc des cultures hilarant entre ses origines (et sa mère !) et le monde feutré du show-business dans lequel il évolue désormais.

Entre situations cocasses et décalage permanent, Tombé du Ciel est un spectacle généreux, touchant et irrésistiblement drôle. Préparez-vous à de sévères zones de turbulences Jeanfi va encore frapper ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

To mark this milestone, the comedian shares never-before-told anecdotes: from his colorful time at a boarding school run by nuns to his first medical mishaps. Above all, he explores the hilarious culture clash between his roots (and his mother!) and the hushed world of show business in which he now moves.

With its comical situations and constant cultural clashes, *Tombé du Ciel* is a generous, touching, and irresistibly funny show. Get ready for some serious turbulence: Jeanfi is at it again!

L’événement Jeanfi Janssens Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme