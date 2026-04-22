Jeanne d’Arc [R]Evolutions Festival HISTORIAL JEANNE D’ARC Rouen

Rouen

Jeanne d’Arc [R]Evolutions Festival

HISTORIAL JEANNE D’ARC 7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-03

Du 3 au 13 mai 2026, l’Historial Jeanne d’Arc de Rouen propose une programmation inédite Jeanne d’Arc [R]Evolutions 3è édition. Le festival [R]Evolutions souhaite interroger l’impact du mythe de Jeanne d’Arc sur des sujets de société ou comment celle qui a rompu avec les codes de son époque continue d’interroger sur la manière dont se construisent les récits de notre mémoire collective.

Pendant huit jours de spectacles, de performances, d’ateliers et de temps de partage, le festival donne chair et voix à des récits invisibilisés, ceux qui échappent aux manuels et aux narrations dominantes.

PROGRAMME

– Mardi 5 et jeudi 6 mai Portraits de Famille. Les oublié.es de la Révolution française , Hortense Belhôte Conférence spectaculaire

– Jeudi 7 mai Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires, Compagnie Comme Si | Aurore Déon Lecture musicale performative

– Samedi 9 mai La France Empire Un secret de famille national, Compagnie Un pas de coté Théâtre documentaire

– Dimanche 10 mai Quatorze, farce macabre !, Compagnie la Maison Serfouette Théâtre Gratuit

– Mardi 12 mai Une autre histoire, Jean-Philippe Smadja Conférence gesticulée Gratuit

– Mercredi 13 mai Clôture Soirée Voguing , avec la présence exceptionnelle de Lasseindra Ninja-Lanvin

Autour du festival

– Du 3 au 13 mai Le murmurophone, Dispositif sonore participatif par Jérémy Chopin de la Compagnie Les Barjes, en continu à l’Historial Jeanne d’Arc

– Dimanche 3 mai Ces récits en nous, Atelier d’écriture et de mise en voix par Sarah Kügel

– Mercredi 13 mai Aux origines du Voguing, Projection documentaire So You Wanna Vogue Huh de Zelda Fitzgerald Gratuit .

HISTORIAL JEANNE D’ARC 7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Jeanne d’Arc [R]Evolutions Festival

L’événement Jeanne d’Arc [R]Evolutions Festival Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Rouen tourisme