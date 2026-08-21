Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans
mardi 20 octobre 2026 · Maison Jeanne d'Arc · Orléans
Informations pratiques
Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Mardi 20 octobre, 10h30, 14h30 Maison Jeanne d’Arc Loiret
Gratuit pour les enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00
Un atelier qui croise découverte, création plastique et jeux autour de Jeanne d’Arc, héroïne des cartes postales fantaisie du début du XXe siècle.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026
- Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026
- Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026
Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}]
Un atelier qui croise découverte, création plastique et jeux autour de Jeanne d’Arc
CJA, fonds Hamel
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