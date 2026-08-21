Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Mardi 20 octobre, 10h30, 14h30 Maison Jeanne d’Arc Loiret

Gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T16:00:00+02:00

Un atelier qui croise découverte, création plastique et jeux autour de Jeanne d’Arc, héroïne des cartes postales fantaisie du début du XXe siècle.

Calendrier d’ouverture des réservations

Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026

Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026

Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}]

Un atelier qui croise découverte, création plastique et jeux autour de Jeanne d’Arc

CJA, fonds Hamel