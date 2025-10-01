Jeff Panacloc Brest Arena Brest

Jeff Panacloc

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

2026-10-01

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde. Ici, chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

