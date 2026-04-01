Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART SM GALERY ART Rieux-Volvestre

JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART SM GALERY ART Rieux-Volvestre

JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART SM GALERY ART Rieux-Volvestre samedi 11 avril 2026.

Lieu : SM GALERY ART

Adresse : 5 Bis Rue d'Auriac

Ville : 31310 Rieux-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rieux-Volvestre

JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART

SM GALERY ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Restauratrice passionnée, Susana redonne vie aux objets et vous invite à découvrir son travail et ses réalisations.
Venez découvrir l’univers de la restauration des œuvres d’art.   .

SM GALERY ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 30 30 66 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art: a passionate restorer, Susana brings objects back to life and invites you to discover her work and creations.

L’événement JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne)