JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART SM GALERY ART Rieux-Volvestre
JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART SM GALERY ART Rieux-Volvestre samedi 11 avril 2026.
Rieux-Volvestre
JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART
SM GALERY ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art Restauratrice passionnée, Susana redonne vie aux objets et vous invite à découvrir son travail et ses réalisations.
Venez découvrir l’univers de la restauration des œuvres d’art. .
SM GALERY ART 5 Bis Rue d’Auriac Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 30 30 66 51
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art: a passionate restorer, Susana brings objects back to life and invites you to discover her work and creations.
L’événement JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE