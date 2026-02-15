J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sancerre
J'embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sancerre vendredi 2 octobre 2026.
Place de la panneterie Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
2026-10-02
2026-10-02
#CD18 Diffusion du spectacle
Par la compagnie Puzzle Centre, théâtralisation des échanges entre George Sand et Gustave Flaubert 0 .
Place de la panneterie Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire
English :
#CD18 Broadcasting the show
L’événement J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sancerre a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY