J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette

Place de la panneterie Sancerre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

#CD18 Diffusion du spectacle

Par la compagnie Puzzle Centre, théâtralisation des échanges entre George Sand et Gustave Flaubert 0 .

Place de la panneterie Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Broadcasting the show

L’événement J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Sancerre a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY