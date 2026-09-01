JEP 2025 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ Arques

Informations pratiques

Arques

JEP 2026 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ

Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la Maison de Déodat Roché entrée libre.

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Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 82 87

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English :

During European Heritage Days, come visit the Maison de Dédodat Roché—admission is free.

L’événement JEP 2026 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ Arques a été mis à jour le 2026-08-10 par