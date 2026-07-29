Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 A la découverte de la manufacture Braquenié

Avenue de la République Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des artistes investissent exceptionnellement les espaces de la manufacture Braquenié pour présenter au public des œuvres en lien avec la création textile .

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir des lieux patrimoniaux rarement ouverts

les métiers de haute et basse lisse (rencontre avec une lissière)

le présentoir à bobines,

les casiers remplis d’écheveaux de laine, et les ateliers historiques de tissage et de confection.

Une rencontre inédite entre art contemporain et patrimoine textile à ne pas manquer ! .

Avenue de la République Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00

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English : JEP 2026 A la découverte de la manufacture Braquenié

L’événement JEP 2026 A la découverte de la manufacture Braquenié Aubusson a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin