Grande Brocante de l’été Aubusson

Grande Brocante de l’été

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

Rendez-vous des chineurs, esplanade Charles de Gaulle La Passerelle , sur les bords de Creuse pour une journée incontournable.

Organisé par le Comité des Fêtes d’Aubusson. .

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine aubussoncomitedesfetes@gmail.com

English : Grande Brocante de l’été

