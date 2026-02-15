Grande Brocante de l’été Aubusson
Grande Brocante de l’été Aubusson dimanche 2 août 2026.
Grande Brocante de l’été
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Rendez-vous des chineurs, esplanade Charles de Gaulle La Passerelle , sur les bords de Creuse pour une journée incontournable.
Organisé par le Comité des Fêtes d’Aubusson. .
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine aubussoncomitedesfetes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande Brocante de l’été
L’événement Grande Brocante de l’été Aubusson a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Aubusson-Felletin