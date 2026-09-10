JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.

Dès 6 ans, accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.Enfants

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Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Endangered cultural heritage can be brought back to life in your hands! Restore shape, color, and expression to the mysteriously faded faces—symbols of a heritage worth preserving.

Ages 6 and up; free admission, no reservation required, subject to availability.

L’événement JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY