JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.
Dès 6 ans, accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.Enfants
0 .
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Endangered cultural heritage can be brought back to life in your hands! Restore shape, color, and expression to the mysteriously faded faces—symbols of a heritage worth preserving.
Ages 6 and up; free admission, no reservation required, subject to availability.
L’événement JEP 2026 Atelier Effacés, mais pas oubliés Musée des Beaux-Arts Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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