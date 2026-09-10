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AGENDA · Nancy

JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Musée de l’école de Nancy Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de l'école de Nancy
Adresse
38 rue Sergent Blandan
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une invitation à découvrir, conservés dans cet écrin de verdure, des monuments aux parcours étonnants.
Par Valérie Thomas, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l’Ecole de Nancy.
Dès 5 ans.

Dans la limite des places disponiblesEnfants
0  .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 

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English :

An invitation to discover, nestled in this lush green setting, monuments with fascinating histories.
By Valérie Thomas, Chief Heritage Curator and Director of the École de Nancy Museum.
Ages 5 and up.

Subject to availability

L’événement JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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