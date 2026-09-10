JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Musée de l’école de Nancy Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'école de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une invitation à découvrir, conservés dans cet écrin de verdure, des monuments aux parcours étonnants.
Par Valérie Thomas, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l’Ecole de Nancy.
Dès 5 ans.
Dans la limite des places disponiblesEnfants
0 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
An invitation to discover, nestled in this lush green setting, monuments with fascinating histories.
By Valérie Thomas, Chief Heritage Curator and Director of the École de Nancy Museum.
Ages 5 and up.
Subject to availability
L’événement JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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