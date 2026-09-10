JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Musée de l’école de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une invitation à découvrir, conservés dans cet écrin de verdure, des monuments aux parcours étonnants.

Par Valérie Thomas, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l’Ecole de Nancy.

Dès 5 ans.

Dans la limite des places disponiblesEnfants

0 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to discover, nestled in this lush green setting, monuments with fascinating histories.

By Valérie Thomas, Chief Heritage Curator and Director of the École de Nancy Museum.

Ages 5 and up.

Subject to availability

L’événement JEP 2026 Atelier La fontaine aux mille renaissances Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY