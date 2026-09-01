JEP 2026 Aux jardins de la Contrée de Gauvin immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides Les Jardins de la Contrée de Gauvin Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins de la Contrée de Gauvin · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Aux jardins de la Contrée de Gauvin immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides

Les Jardins de la Contrée de Gauvin Chemin de Nantille Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez rencontrer les acteurs d’un projet insolite un conservatoire préservant 120 pieds de ceps hybrides. Lors d’une visite commentée, plongez dans l’histoire de la vigne et profitez d’une dégustation de raisins (selon la maturité).

.

Les Jardins de la Contrée de Gauvin Chemin de Nantille Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the people behind an unusual project: a vineyard preserving 120 feet of hybrid grapevines. During a guided tour, delve into the history of the vineyard and enjoy a grape tasting (depending on ripeness).

L’événement JEP 2026 Aux jardins de la Contrée de Gauvin immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations