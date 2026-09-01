JEP 2026 Chasse aux bouquets de fleurs locales avec Marguerite et Compagnie Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Chasse aux bouquets de fleurs locales avec Marguerite et Compagnie

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la 6ème édition des Journées de la Fleur Française, venez participer à une chasse aux bouquets en plein cœur historique de Cusset mêlant ainsi patrimoine culturel et patrimoine floral. A la clé, des bouquets de fleurs locales à gagner !

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 52 53 84 contact@margueriteetcompagnie.com

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English :

%C0 To celebrate the 6%E8th edition of the Journ%E9es de la Fleur Fran%E7aise, come join a bouquet hunt in the historic heart of Cusset, combining cultural heritage with floral heritage. At the end of the event, you’ll have a chance to win bouquets made with local flowers!

L’événement JEP 2026 Chasse aux bouquets de fleurs locales avec Marguerite et Compagnie Cusset a été mis à jour le 2026-09-01 par Vichy Destinations