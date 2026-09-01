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JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques

dimanche 20 septembre 2026 · Arques

JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
11190 Arques
Département
Aude
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif

Arques

JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES

Arques Aude

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’Arques sera ouvert de 10h à 18h avec une visite commentée toutes les 2 heures.
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Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77  site.arques@wanadoo.fr

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English :

During European Heritage Days, the Château d’Arques will be open from 10 a.m. to 6 p.m., with guided tours every two hours.

L’événement JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques a été mis à jour le 2026-08-10 par

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